Uomini e Donne spoiler oggi: Gemma si dispera per Roberto, la verità su Walter Chiari (Di venerdì 2 aprile 2021) Stando agli spoiler de Il vicolo della news, nella puntata di oggi di Uomini e Donne, venerdì 2 aprile, assisteremo ad un nuovo dibattito di cui sarà protagonista Gemma Galgani. La donna ha visto due Uomini in questo periodo, tuttavia, nessuna delle due conoscenze si rivelerà appagante per lei. Questo la farà piombare in uno stato di sconforto tale al punto da scoppiare in lacrime disperatamente. In seguito, però, riuscirà a levarsi una piccola soddisfazione con la sua acerrima nemica Tina Cipollari. Vediamo tutto nel dettaglio. oggi a Uomini e Donne: l’incontro tra Gemma e Nicola Nella puntata di oggi di Uomini e Donne, secondo gli ... Leggi su kontrokultura (Di venerdì 2 aprile 2021) Stando aglide Il vicolo della news, nella puntata didi, venerdì 2 aprile, assisteremo ad un nuovo dibattito di cui sarà protagonistaGalgani. La donna ha visto duein questo periodo, tuttavia, nessuna delle due conoscenze si rivelerà appagante per lei. Questo la farà piombare in uno stato di sconforto tale al punto da scoppiare in lacrimetamente. In seguito, però, riuscirà a levarsi una piccola soddisfazione con la sua acerrima nemica Tina Cipollari. Vediamo tutto nel dettaglio.: l’incontro trae Nicola Nella puntata didi, secondo gli ...

Advertising

matteosalvinimi : Quarant’anni fa la riforma che dava vita alla moderna #PoliziadiStato: auguri a donne e uomini in divisa che, anche… - Antonio_Tajani : Auguri alla @poliziadistato che oggi compie 40 anni. Un ringraziamento alle donne e agli uomini che ogni giorno tut… - LegaSalvini : Auguri alla Polizia di Stato! #Salvini: 'Quarant’anni fa la riforma che dava vita alla moderna Polizia di Stato: a… - BlitzQuotidian0 : Anticipazioni Uomini e Donne puntata di oggi venerdì 2 aprile tra trono over e trono classico - dndona991 : RT @Una_Gioia_Mai: Moltissimi uomini in Italia spiegano alle donne: - come gestire le mestruazioni - quali assorbenti da usare - come gesti… -