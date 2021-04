Umbria, dal 7 all’11 aprile lezioni in presenza fino alla prima media (Di venerdì 2 aprile 2021) Entrerà in vigore mercoledì 7 aprile, e rimarrà valida sino all’11 dello stesso mese, l’Ordinanza della presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, che conferma molte delle misure già in essere e si adegua alle norme contenute nel nuovo decreto legge. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 2 aprile 2021) Entrerà in vigore mercoledì 7, e rimarrà valida sinodello stesso mese, l’Ordinanza della presidente della Regione, Donatella Tesei, che conferma molte delle misure già in essere e si adegua alle norme contenute nel nuovo decreto legge. L'articolo .

