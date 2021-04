Sinner non si ferma più, in finale al Masters 1000 di Miami (Di venerdì 2 aprile 2021) Miami (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Jannik Sinner vola in finale al “Miami Open”, primo Atp Masters 1000 stagionale, dotato di un montepremi pari a 4.299.205 dollari, che si sta disputando – combined con il Wta 1000 – sui campi in cemento dell’impianto dell’Hard Rock Stadium, in Florida. Il 19enne di Sesto Pusteria si impone per 5-7 6-4 6-4 sullo spagnolo Roberto Bautista Agut, settimo favorito del tabellone, dopo due ore e 29 minuti di gioco. Sinner affronterà per il titolo uno fra Andrey Rublev e Hubert Hurkacz. “E’ incredibile – commenta – Sono contentissimo, la prima semifinale in un 1000 è difficile da giocare, Roberto è un giocatore solidissimo, è stata una dura battaglia anche due settimane fa e vincere oggi vuol ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 2 aprile 2021)(STATI UNITI) (ITALPRESS) – Jannikvola inal “Open”, primo Atpstagionale, dotato di un montepremi pari a 4.299.205 dollari, che si sta disputando – combined con il Wta– sui campi in cemento dell’impianto dell’Hard Rock Stadium, in Florida. Il 19enne di Sesto Pusteria si impone per 5-7 6-4 6-4 sullo spagnolo Roberto Bautista Agut, settimo favorito del tabellone, dopo due ore e 29 minuti di gioco.affronterà per il titolo uno fra Andrey Rublev e Hubert Hurkacz. “E’ incredibile – commenta – Sono contentissimo, la prima semiin unè difficile da giocare, Roberto è un giocatore solidissimo, è stata una dura battaglia anche due settimane fa e vincere oggi vuol ...

Eurosport_IT : NON STIAMO SOGNANDOOOOOOO ?? Jannik Sinner a soli 19 anni batte Bautista Agut (5-7 6-4 6-4) e conquista la sua prim… - FBiasin : Ha il ghiaccio nel cervello. E il fuoco nel braccio. Non c'è molto altro da aggiungere. Fe-no-me-na-le. #Sinner… - angelomangiante : Per battere Bautista Agut devi essere forte. Jannik lo ha già battuto. Bis possibile, ma non cambia nulla. Conta il… - sciama71 : RT @FBiasin: Ha il ghiaccio nel cervello. E il fuoco nel braccio. Non c'è molto altro da aggiungere. Fe-no-me-na-le. #Sinner #MiamiOpen h… - danisailor7 : RT @Eurosport_IT: NON STIAMO SOGNANDOOOOOOO ?? Jannik Sinner a soli 19 anni batte Bautista Agut (5-7 6-4 6-4) e conquista la sua prima fina… -