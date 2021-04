Rifondazione del M5S. Conte su Zoom sparge fuffa e dribbla tutti i nodi cruciali dei grillini (Di venerdì 2 aprile 2021) Roma, 2 apr – Giuseppe Conte è tornato, in video, di sera, per annunciare la Rifondazione del M5S: tanta fuffa e zero impegni concreti. L’ex premier, dopo aver tenuto gli italiani incollati allo schermo (si fa per dire) nelle sue dirette serali per spiegare i suoi Dpcm, ieri – a grande richiesta (si fa sempre per dire) – è intervenuto all’assemblea del M5S. Presenti i gruppi parlamentari, gli europarlamentari e gli amministratori locali (sì, c’era pure la “sindaca” Virginia Raggi). ll neo leader del Movimento per investitura del garante Beppe Grillo è riuscito (per adesso) a sviare tutte le questioni più spinose, accennando per grandi linee al nuovo progetto politico che rifonderà il partito dei grillini. “Sfida complessa e affascinante“, la chiama. Conte su Zoom parla ai ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 2 aprile 2021) Roma, 2 apr – Giuseppeè tornato, in video, di sera, per annunciare ladel M5S: tantae zero impegni concreti. L’ex premier, dopo aver tenuto gli italiani incollati allo schermo (si fa per dire) nelle sue dirette serali per spiegare i suoi Dpcm, ieri – a grande richiesta (si fa sempre per dire) – è intervenuto all’assemblea del M5S. Presenti i gruppi parlamentari, gli europarlamentari e gli amministratori locali (sì, c’era pure la “sindaca” Virginia Raggi). ll neo leader del Movimento per investitura del garante Beppe Grillo è riuscito (per adesso) a sviare tutte le questioni più spinose, accennando per grandi linee al nuovo progetto politico che rifonderà il partito dei. “Sfida complessa e affascinante“, la chiama.suparla ai ...

Advertising

DalilaNesci : Dal @Mov5Stelle ancora uno slancio positivo per costruire insieme l’Italia del 2050. Grazie a @GiuseppeConteIT che… - paolamleone : RT @jacopo_iacoboni: Tra fare il “capo politico” del M5S e fare il Partito di Conte, l’avvocato del popolo ha comunicato di fare Rifondazio… - E_Futura : RT @NomosCSP: È on line la giornata parlamentare del #2aprile. Tra i temi: ??Governo al lavoro su Def, Recovery e semplificazioni; ??Conte… - Alessandro_Amad : RT @IlPrimatoN: #Conte interviene da neo leader all'assemblea M5S su Zoom ma non parla né dei due mandati né del rapporto con Casaleggio h… - IlPrimatoN : #Conte interviene da neo leader all'assemblea M5S su Zoom ma non parla né dei due mandati né del rapporto con Casal… -