Paullo | donna rischia di annegare nella Muzza | giovane di Colturano la salva

Advertising

ilCittadinoLodi : PAULLO Salva una donna dalle acque della Muzza -

Ultime Notizie dalla rete : Paullo donna

ParmaToday

L'inseguimento è proseguito per diversi chilometri fino a quanto in strada dell'autovettura ... Lanel frattempo era rimasta nell'autovettura. Condotti in caserma si effettuava una ...L'inseguimento è proseguito per diversi chilometri fino a quanto in strada dell'autovettura ... Lanel frattempo era rimasta nell'autovettura. Condotti in caserma si effettuava una ...Il 22enne Andrea Valsecchi si è tuffato nelle acque del canale e ha riportato a riva una 61enne. Affidata alle cure del 118, la donna ora sta bene ...Si tuffa nel canale Muzza per salvare una donna di 61 anni che rischiava di annegare. Allertato da due anziani che si trovavano nel parco e avevano visto la donna in difficoltà, poco dopo le 10.30 di ...