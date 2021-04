Parma | i convocati di D’Aversa per il Benevento | la decisione su Gervinho

(Di venerdì 2 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Al termine della seduta di allenamento sostenuta oggi, Mister Robertoha convocato per la gara contro il, in programma domani alle 15.00 allo Stadio ”Ciro Vigorito” e valida per la ventinovesima giornata del campionato di Serie A 2020-2021, i seguenti 24 calciatori: Portieri: Colombi, Rinaldi, Sepe;Difensori: B. Alves, Bani, Busi, Conti, Dierckx, Gagliolo, Laurini, Osorio, Zagaritis;Centrocampisti: Brugman, Camara, Cyprien, Grassi, Hernani Jr, Kucka, Kurtic;Attaccanti: Cornelius,, Man, Mihaila, Pellè. Yann Karamoh non è a disposizione a causa di un trauma distorsivo alla caviglia destra. Simon Sohm è rientrato dagli impegni con la sua Nazionale con un trauma distorsivo alla caviglia destra e, pertanto, non sarà a disposizione. Gli accertamenti eseguiti ...

