Pamela Gerardi nonna a 34 anni | ' Lo consiglierei a tutti | è il regalo più bello'

L'annuncio con un messaggio su Facebook: 'Essere nonni non significa essere vecchi'.è diventata mamma molto giovane e la figlia Michelle ha dato alla luce un bambino a soli 16 ...diventata nonna a 34 anni. Nonna, giovane e felice. L'annuncio del lieto evento,, di Marsala , lo ha dato su Facebook, corredato da una foto di lei col nipotino in fasce, gli occhi del piccolo coperti da due cuoricini. "Se diventare nonni fosse solo una questione di ...Una giovane donna di 34 anni, di Marsala, Pamela Gerardi, è diventata nonna, la più giovane nonna della Città e probabilmente della Sicilia Occidentale se non una delle più giovani del Paese. Lei che ...Giovane, felice... e nonna a 34 anni. Pamela Gerardi, originaria di Marsala in provincia di Trapani, ha annunciato il lieto evento con un messaggio sul suo profilo Facebook, accompagnandolo alla foto ...