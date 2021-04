Meteo, le previsioni di Pasqua e Pasquetta. VIDEO (Di venerdì 2 aprile 2021) Il dominio dell'anticiclone africano sta per terminare. Nel corso del weekend di Pasqua temporali e grandine faranno da apripista ad un temporaneo periodo più freddo e ventoso. Sabato, dopo una mattinata asciutta e in gran parte soleggiata, aria fredda di origine artica entrata dal Nordest e si scontrerà con aria più umida in arrivo dall'Africa. Lo “scontro” si concretizzerà sulle regioni centrali con temporali e locali grandinate. Le precipitazioni entro sera raggiungeranno pure Campania e Puglia mentre al Nord saranno veloci sui rilievi del Triveneto e della Lombardia. L'aria fredda dilagherà in serata e nottata su tutto il Paese quando cominceranno a soffiare venti di bora e grecaleDomenica di Pasqua Il giorno di Pasqua sarà caratterizzato da un clima ventoso, da un crollo delle temperature anche di 10 gradi, ma pure da un tempo in ... Leggi su tg24.sky (Di venerdì 2 aprile 2021) Il dominio dell'anticiclone africano sta per terminare. Nel corso del weekend ditemporali e grandine faranno da apripista ad un temporaneo periodo più freddo e ventoso. Sabato, dopo una mattinata asciutta e in gran parte soleggiata, aria fredda di origine artica entrata dal Nordest e si scontrerà con aria più umida in arrivo dall'Africa. Lo “scontro” si concretizzerà sulle regioni centrali con temporali e locali grandinate. Le precipitazioni entro sera raggiungeranno pure Campania e Puglia mentre al Nord saranno veloci sui rilievi del Triveneto e della Lombardia. L'aria fredda dilagherà in serata e nottata su tutto il Paese quando cominceranno a soffiare venti di bora e grecaleDomenica diIl giorno disarà caratterizzato da un clima ventoso, da un crollo delle temperature anche di 10 gradi, ma pure da un tempo in ...

