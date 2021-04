Masters 1000 Miami, Jannik Sinner: “Una vittoria che vuol dire tanto per me” (Di venerdì 2 aprile 2021) Prima finale in un Masters 1000 per Jannik Sinner, al terzo tentativo: solo in due erano stati più veloci di lui nella storia dei Super 9-Masters Series-Masters 1000 (a seconda delle definizioni negli anni dal 1990 in poi), l’israeliano Harel Levy e il polacco Jerzy Janowicz. L’altoatesino, però, con i suoi 19 anni sta imponendosi ancora di più all’attenzione, specialmente nel modo in cui ha battuto lo spagnolo Roberto Bautista Agut. Queste le sue parole appena uscito dal campo: “Per me è incredibile essere in finale di un 1000, sono contentissimo. Ho affrontato un giocatore solidissimo, è stata una dura battaglia anche due settimane fa. Vincere oggi vuol dire tanto per me“. Su com’è girata la partita: ... Leggi su oasport (Di venerdì 2 aprile 2021) Prima finale in unper, al terzo tentativo: solo in due erano stati più veloci di lui nella storia dei Super 9-Series-(a seconda delle definizioni negli anni dal 1990 in poi), l’israeliano Harel Levy e il polacco Jerzy Janowicz. L’altoatesino, però, con i suoi 19 anni sta imponendosi ancora di più all’attenzione, specialmente nel modo in cui ha battuto lo spagnolo Roberto Bautista Agut. Queste le sue parole appena uscito dal campo: “Per me è incredibile essere in finale di un, sono contentissimo. Ho affrontato un giocatore solidissimo, è stata una dura battaglia anche due settimane fa. Vincere oggiper me“. Su com’è girata la partita: ...

Advertising

Eurosport_IT : NON STIAMO SOGNANDOOOOOOO ?? Jannik Sinner a soli 19 anni batte Bautista Agut (5-7 6-4 6-4) e conquista la sua prim… - SkySport : ULTIM'ORA TENNIS MASTERS 1000 MIAMI: JANNIK SINNER IN FINALE Battuto lo spagnolo Bautista Agut 5-7, 6-4, 6-4 L'azzu… - Coninews : JANNIK SEI UNICO! ?? Sul cemento del #MiamiOpen @janniksin supera in tre set (5-7 6-4 6-4) Roberto Bautista-Agut e… - danisailor7 : RT @Eurosport_IT: NON STIAMO SOGNANDOOOOOOO ?? Jannik Sinner a soli 19 anni batte Bautista Agut (5-7 6-4 6-4) e conquista la sua prima fina… - sambuc0 : RT @Eurosport_IT: NON STIAMO SOGNANDOOOOOOO ?? Jannik Sinner a soli 19 anni batte Bautista Agut (5-7 6-4 6-4) e conquista la sua prima fina… -