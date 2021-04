LIVE – Torino-Scafati, basket Final Eight Coppa Italia A2 2021 (DIRETTA) (Di venerdì 2 aprile 2021) Reale Mutua Torino e Givova Scafati si affrontano nel quarto di Finale della Coppa Italia di Serie A2. I piemontesi sono sicuramente una delle realtà più forti del panorama cestistico di Serie A2, nonostante i problemi legati al covid-19 che negli scorsi mesi hanno interessato anche il parco atleti. La pausa di domenica scorsa, tuttavia, ha permesso al quintetto gialloblù di recuperare energie fisiche e mentali in vista della competizione. La sfida andrà in scena alle ore 21:00 di venerdì 2 aprile. Sportface vi permetterà di seguire il match in tempo reale. IL PROGRAMMA COMPLETO SEGUI LIVE GLI ALTRI QUARTI DI FinalE AGGIORNA LA DIRETTA TORTONA-FERRARA SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 2 aprile 2021) Reale Mutuae Givovasi affrontano nel quarto die delladi Serie A2. I piemontesi sono sicuramente una delle realtà più forti del panorama cestistico di Serie A2, nonostante i problemi legati al covid-19 che negli scorsi mesi hanno interessato anche il parco atleti. La pausa di domenica scorsa, tuttavia, ha permesso al quintetto gialloblù di recuperare energie fisiche e mentali in vista della competizione. La sfida andrà in scena alle ore 21:00 di venerdì 2 aprile. Sportface vi permetterà di seguire il match in tempo reale. IL PROGRAMMA COMPLETO SEGUIGLI ALTRI QUARTI DIE AGGIORNA LATORTONA-FERRARA SportFace.

Advertising

DanieleGarbo : RT @calciomercatoit: ??CMIT TV in diretta tra #mercato e il caso #Juventus: segui la trasmissione LIVE?? ???Conduce @MarcoGiordano6 ??Con @d… - calciomercatoit : ??CMIT TV in diretta tra #mercato e il caso #Juventus: segui la trasmissione LIVE?? ???Conduce @MarcoGiordano6 ??Con… - noventanaviaggi : Live in Piemonte per un viaggio virtuale che coniuga la piacevolezza della città di Torino con i suoi caffè storici… - XRCardiff : RT @XrItaly: Azione di protesta di @XrItaly a #Torino #MoneyRebellion #Ribellione2021 #ExtinctionRebellion - XRfvg : RT @XrItaly: Anche a #Torino 'polpi e seppie' dicono no alla finanza fossile sostenuta dalle banche. La ribellione di @XrItaly qui è già in… -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Torino Mattia Briga scrive su Leggo: 'Quei cantanti in Nazionale' ...dentro tantissimi artisti e portare avanti la propria missione solidale veicolata dalle Live su ...piattaforme digitali con il fine di raccogliere una somma in favore dell'Ospedale Candiolo di Torino. ...

Un miracolo è tale quando rompe i confini della realtà e dona stupore ...dentro tantissimi artisti e portare avanti la propria missione solidale veicolata dalle Live su ...piattaforme digitali con il fine di raccogliere una somma in favore dell'Ospedale Candiolo di Torino. ...

LIVE - Primavera 1, Sassuolo-Torino: formazioni, cronaca e risultato Mondoprimavera LIVE – Torino-Scafati, basket Final Eight Coppa Italia A2 2021 (DIRETTA) Reale Mutua Torino e Givova Scafati si affrontano nel quarto di finale della Coppa Italia di Serie A2. I piemontesi sono sicuramente una delle realtà più forti del panorama cestistico di Serie A2, ...

LIVE – Torino-Juventus, Pirlo in conferenza stampa (DIRETTA) La diretta live della conferenza stampa di Andrea Pirlo alla vigilia di Torino-Juventus, match valido per la ventinovesima giornata di Serie A 2020/2021. Il tecnico bianconero si presenterà ai microfo ...

...dentro tantissimi artisti e portare avanti la propria missione solidale veicolata dallesu ...piattaforme digitali con il fine di raccogliere una somma in favore dell'Ospedale Candiolo di. ......dentro tantissimi artisti e portare avanti la propria missione solidale veicolata dallesu ...piattaforme digitali con il fine di raccogliere una somma in favore dell'Ospedale Candiolo di. ...Reale Mutua Torino e Givova Scafati si affrontano nel quarto di finale della Coppa Italia di Serie A2. I piemontesi sono sicuramente una delle realtà più forti del panorama cestistico di Serie A2, ...La diretta live della conferenza stampa di Andrea Pirlo alla vigilia di Torino-Juventus, match valido per la ventinovesima giornata di Serie A 2020/2021. Il tecnico bianconero si presenterà ai microfo ...