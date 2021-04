LIVE Nuoto, Assoluti 2021 in DIRETTA: Martinenghi record italiano nei 50 rana! Castiglioni c’è! (Di venerdì 2 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.00: Castiglioni si aggiudica la seconda batteria dei 100 rana in 1’06?37! Sarebbe il tempo limite per Tokyo ma va confermato nel pomeriggio. Grande prestazione della ranista lombarda, che si era fermata causa Covid nelle ultime due settimane 10.58: La prima batteria dei 100 rana donne va a Ginevra Maria Licignano in 1’11?18 10.55: Tra qualche minuto al via la prima batteria dei 100 rana. Fari puntati su Arianna Castiglioni, Benedetta Pilato e Martina Carraro 10.53: Sono in programma tra poco le batterie delle gare femminili 10.50: Bentornati agli amici di OA Sport alla DIRETTA LIVE delle batterie della terza giornata dei campionati italiani di Nuoto a Riccione 9.38: Si è chiusa con il botto la prima parte della mattinata ... Leggi su oasport (Di venerdì 2 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.00:si aggiudica la seconda batteria dei 100 rana in 1’06?37! Sarebbe il tempo limite per Tokyo ma va confermato nel pomeriggio. Grande prestazione della ranista lombarda, che si era fermata causa Covid nelle ultime due settimane 10.58: La prima batteria dei 100 rana donne va a Ginevra Maria Licignano in 1’11?18 10.55: Tra qualche minuto al via la prima batteria dei 100 rana. Fari puntati su Arianna, Benedetta Pilato e Martina Carraro 10.53: Sono in programma tra poco le batterie delle gare femminili 10.50: Bentornati agli amici di OA Sport alladelle batterie della terza giornata dei campionati italiani dia Riccione 9.38: Si è chiusa con il botto la prima parte della mattinata ...

