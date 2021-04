LIVE Italia-Corea del Sud 7-1, Mondiali curling in DIRETTA: gli azzurri vincono e convincono! (Di venerdì 2 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19:18 OA Sport vi ringrazia per aver seguito con noi le emozioni di questo match e vi augura un buon proseguimento di serata. 19:17 Parte al meglio l’avventura degli azzurri, che in serata cercheranno la seconda vittoria contro la Cina. 19:15 L’Italia VINCE LA PRIMA PARTITA DEI SUOI Mondiali! 19:14 E ARRIVA LA MAGIA DELL’Italia! Per un soffio riusciamo a portarci a casa un punto pesantissimo. 19:12 Queste giocate pesano come un macigno. 19:10 Time-out in corso per i nostri, la situazione resta in fase di stallo. 19:07 Gli azzurri si prendono, giustamente, del tempo. 19:05 Situazione molto affollata in house, con tre stone azzurre e due Coreane, potrebbe succedere di tutto. 19:02 Al momento abbiamo tre punti ... Leggi su oasport (Di venerdì 2 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19:18 OA Sport vi ringrazia per aver seguito con noi le emozioni di questo match e vi augura un buon proseguimento di serata. 19:17 Parte al meglio l’avventura degli, che in serata cercheranno la seconda vittoria contro la Cina. 19:15 L’VINCE LA PRIMA PARTITA DEI SUOI! 19:14 E ARRIVA LA MAGIA DELL’! Per un soffio riusciamo a portarci a casa un punto pesantissimo. 19:12 Queste giocate pesano come un macigno. 19:10 Time-out in corso per i nostri, la situazione resta in fase di stallo. 19:07 Glisi prendono, giustamente, del tempo. 19:05 Situazione molto affollata in house, con tre stone azzurre e duene, potrebbe succedere di tutto. 19:02 Al momento abbiamo tre punti ...

Advertising

oneus_italia : [#AVVISO] Per poter guardare il Fan Finding Show dovremo aspettare un po' di più rispetto ax To Moons coreanx! In… - Italia_Notizie : Alvaro Soler: “Ho date live fissate in Germania e in Spagna: sarà diverso, ma si può fare”. E in Italia? - IlContiAndrea : #AlvaroSoler: “Ho date live fissate in Germania e in Spagna: sarà diverso, ma si può fare”. E in Italia?… - ilfattovideo : Alvaro Soler: “Ho date live fissate in Germania e in Spagna: sarà diverso, ma si può fare”. E in Italia? - Volleyball_it : Wevza U16 femminile: Ore 19.00? live streaming Italia-Francia by Giacomo Tarsi #volleyball_it #20annionline… -