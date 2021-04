La Sandro Abate strappa il pareggio contro il CMB Signor Prestito Matera

(Di venerdì 2 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – Termina con il punteggio di 2-2 la gara tra CMBAvellino. Non bastano le reti di Kakà e Duda Dalcin alla truppa guidata da Marcelo Batista perre la vittoria nell’anticipo della penultima giornata del campionato di Serie A di Futsal.CMB: Weber, Neto, Well, Santos, Cesaroni, Garrido, Pulvirenti, Perrucci, Ramon, Arvonio, Bizjak, Romagnoli, Strippoli, Nucera. All. NittiAVELLINO: Perez, Crema, Bagatini, Jonas, Kakà, Ercolessi, Silano, Zeloni, Lombardi, De Luca, Fantecele, Rizzo, Iandolo, Dalcin. All. Batista MARCATORI: 3’40” s.t. rig. Kakà (SA), 16’40” Santos (SP), 18’20” Dalcin ...

Avellino . Nel mirino dellac'è la Signor Prestito CMB Matera . La gara, valida per la penultima giornata nella regular season, è in programma domani, al PalaSport di Matera . Start alle 20,30. Entrambe le compagini ...Avellino . È conto alla rovescia per la gara tra Signor Prestito CMB Matera e. Il match, valido per la venticinquesima e penultima giornata nel campionato di Serie A , è in programma domani, al PalaSport di Matera , con fischio d'inizio alle 20,30. Gli irpini, ...Attilio Arillo (FF Napoli), Vincenzo Caponigro* (Feldi Eboli), Paolo Cesaroni (CMB Matera), Cainan De Matos (Valdepenas), Alessio Di Eugenio (Olimpus Roma), Matteo Esposito (Lido di Ostia), André ...Oggi la Sandro Abate Avellino sfida la CMB Signor Prestito: in conferenza stampa ha così parlato il coach degli irpini Marcelo Batista: "Sarà una partita che conta molto sia per ...