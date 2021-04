(Di venerdì 2 aprile 2021) Riparte la corsa Champions. La situazione rispetto a due settimane fa non é che si cambiata più di tanto, lasi rimette in marcia per il quarto posto ma sempre con l'obbligo di vincere e non ...

Advertising

GennaroCoppola1 : Opinione personale sul rinnovo #Inzaghi: Simone cerca garanzie, non solo economiche, ma anche sportive. Si, parlo d… - LI_SoloRAYA : Inzaghi: “Rinnovo? Non ci sono problemi, ci troveremo con Lotito. Luis Alberto? Valuteremo con lo staff medico”… - aripov_sarvar : RT @tuttosport: #Inzaghi e il #rinnovo: 'La Lazio è la mia prima scelta' - tuttosport : #Inzaghi e il #rinnovo: 'La Lazio è la mia prima scelta' - leggoit : Inzaghi: «Rinnovo? Il matrimonio con la Lazio può continuare» -

Ultime Notizie dalla rete : Inzaghi Rinnovo

Simonelo sa bene e sprona i suoi alla massima attenzione. adesso come mio giocator Record di Radu. 'Felice per lui. Prima un compagno, adesso come mio giocatore, se lo è meritato per la ...Radu bandiera della Lazio come, ma quest'ultimo in attesa di: "Con il presidente ci vedremo tra poco. Sul mio futuro non penso ci siano problemi, con il presidente ci troveremo con ...Simone Inzaghi lo sa bene e sprona i suoi alla massima attenzione. adesso come mio giocator Record di Radu. «Felice per lui. Prima un compagno, adesso come mio giocatore, se lo è meritato per la ...Conclusasi la sosta per le Nazionali, torna in prima linea la Serie A con la 29° giornata che si giocherà interamente di sabato. La ripresa del campionato equivale al ritorno del Fantacalcio. Ecco dun ...