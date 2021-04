I traguardi che Lahti si é posta non sono da poco (Di venerdì 2 aprile 2021) La piccola città finlandese di Lahti, un centinaio di chilometri da Helsinki, è stata scelta e premiata dalla Commissione europea come nuova capitale verde dell’Unione per il 2021. Un premio meritato e costruito con decisione dal governo locale con l’appoggio dell’esecutivo nazionale guidato da Sanna Marin. Con 120 mila abitanti, Lahti è la più piccola e settentrionale città dell’Unione a ricevere il titolo di Capitale Verde dell’anno. E’ vicinissima al lago Päijäenne, il secondo più grande della Finlandia, e vanta sia vivaci attività sportive sia un bel centro storico, dominato dalla moderna Filarmonica, che vanta una delle migliori orchestre della Comunità nordica, e la piazza del mercato. Ma anche un interessante museo della radio, creato dove fino a pochi anni fa, anche retaggio della guerra fredda, sorgeva l’enorme centro di trasmissioni radio ... Leggi su laprimapagina (Di venerdì 2 aprile 2021) La piccola città finlandese di, un centinaio di chilometri da Helsinki, è stata scelta e premiata dalla Commissione europea come nuova capitale verde dell’Unione per il 2021. Un premio meritato e costruito con decisione dal governo locale con l’appoggio dell’esecutivo nazionale guidato da Sanna Marin. Con 120 mila abitanti,è la più piccola e settentrionale città dell’Unione a ricevere il titolo di Capitale Verde dell’anno. E’ vicinissima al lago Päijäenne, il secondo più grande della Finlandia, e vanta sia vivaci attività sportive sia un bel centro storico, dominato dalla moderna Filarmonica, che vanta una delle migliori orchestre della Comunità nordica, e la piazza del mercato. Ma anche un interessante museo della radio, creato dove fino a pochi anni fa, anche retaggio della guerra fredda, sorgeva l’enorme centro di trasmissioni radio ...

Advertising

irideschan : che poi vi mettete a comparare i traguardi di gruppi che sono in attività da più di 5 anni con gente che ha debutta… - DaniloServadei : @alexcobra11 Lui non parla di titolo, dice qualcosa di importante. E può significare tutto, quindi anche quello. Ma… - andrea_82b15 : #Sinner speriamo non gli capiti quello che capita a tutti i “fenomeni del giorno” italiani. Ovvero: - non se lo in… - PinoVaccaro77 : @58Lucien È una scelta che eticamente ho apprezzato molto... Se non hai traguardi non li hai oggi e neanche tra 4 giorni - PilloniErika : RT @letiziazzzz: “Credo in te, in ogni cosa che fai, grazie alla tua determinazione raggiungerai grandi traguardi, ne sono convinto...” ??… -

Ultime Notizie dalla rete : traguardi che L'Eredità, Flavio Insinna con Valentina è alla ricerca di una favola Nelle puntate successive invece la raccolta ha interessato i traguardi prefissati dal Progetto Arca ... Si parla ovviamente di Massimo Cannoletta che, forte delle tante puntate vinte, dei montepremi e ...

Primavera, Palmieri dopo Sassuolo - Torino 1 - 0: 'Atteggiamento giusto, contento per Mattioli' ... e spero che arrivi presto anche il loro debutto : il lavoro del settore giovanile verte su questi traguardi. Credo che negli anni abbiamo tirato fuori diversi giocatori: stiamo facendo un ottimo ...

Autismo, tra difficoltà, traguardi e un futuro tutto da scrivere Quotidiano di Sicilia Francesco De Gregori, settant’anni e una storia Francesco De Gregori appartiene alla nostra storia: una storia che ha cantato, esaltato, messo in discussione, criticato, talvolta anche aspramente, e alla quale ha dato le forme di un racconto lungo ...

Valentino Rossi: "Morbidelli? Ho già i miei problemi..." "Sono costante ma lento, non è come una settimana fa". Il compagno, dopo le fumate delle Libere1: "Non è grave, non butteremo due unità: la sera, poi, ho trovato ritmo e velocità" ...

Nelle puntate successive invece la raccolta ha interessato iprefissati dal Progetto Arca ... Si parla ovviamente di Massimo Cannoletta, forte delle tante puntate vinte, dei montepremi e ...... e speroarrivi presto anche il loro debutto : il lavoro del settore giovanile verte su questi. Credonegli anni abbiamo tirato fuori diversi giocatori: stiamo facendo un ottimo ...Francesco De Gregori appartiene alla nostra storia: una storia che ha cantato, esaltato, messo in discussione, criticato, talvolta anche aspramente, e alla quale ha dato le forme di un racconto lungo ..."Sono costante ma lento, non è come una settimana fa". Il compagno, dopo le fumate delle Libere1: "Non è grave, non butteremo due unità: la sera, poi, ho trovato ritmo e velocità" ...