I Soliti Ignoti, Giulia De Lellis sbotta: “Costa tutto caro” (Di venerdì 2 aprile 2021) La solidarietà è la vera protagonista de I Soliti Ignoti, il programma condotto da Amadeus su RaiUno. Nella puntata di ieri primo aprile, la concorrente vip è stata Giulia De Lellis che ha rivelato un ottimo piglio da detective arrivando alla fase finale del gioco con ben 158 mila euro (da devolvere alla Fondazione Italiana per l’Autimo). I problemi per Giulia sono arrivati quando si è entrati nella fase del “parente misterioso”. Lì, l’influencer ha dovuto usare tutti gli aiuti e come da meccanismo del gioco, ogni aiuto ha un costo. Compreso il cosiddetto binocolone: “Ma Costa tutto caro a questo gioco!”, ha detto De Lellis accorgendosi di aver diminuito di molto il montepremi. “In questo momento sì…”, ha sorriso Amadeus. L’influencer ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 2 aprile 2021) La solidarietà è la vera protagonista de I, il programma condotto da Amadeus su RaiUno. Nella puntata di ieri primo aprile, la concorrente vip è stataDeche ha rivelato un ottimo piglio da detective arrivando alla fase finale del gioco con ben 158 mila euro (da devolvere alla Fondazione Italiana per l’Autimo). I problemi persono arrivati quando si è entrati nella fase del “parente misterioso”. Lì, l’influencer ha dovuto usare tutti gli aiuti e come da meccanismo del gioco, ogni aiuto ha un costo. Compreso il cosiddetto binocolone: “Maa questo gioco!”, ha detto Deaccorgendosi di aver diminuito di molto il montepremi. “In questo momento sì…”, ha sorriso Amadeus. L’influencer ...

Advertising

playblogtv : #AscoltiTv Access Prime Time Su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno è scelto da 4.688.000 spettatori pari al 18.2%. Su… - WorbasCello : RT @SignoraDelleOr1: 'So' cretino e so' felice, e' piu' cretino chi me lo dice' 'Piede amaro' Nino Manfredi nel film L'audace colpo dei so… - gighea : RT @SignoraDelleOr1: 'So' cretino e so' felice, e' piu' cretino chi me lo dice' 'Piede amaro' Nino Manfredi nel film L'audace colpo dei so… - guastellae : RT @SignoraDelleOr1: 'So' cretino e so' felice, e' piu' cretino chi me lo dice' 'Piede amaro' Nino Manfredi nel film L'audace colpo dei so… - zazoomblog : I Soliti Ignoti clamoroso: Giulia De Lellis spenna Amadeus una prima volta da regina - #Soliti #Ignoti #clamoroso:… -