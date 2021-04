I fatti vostri, Giancarlo Magalli sostituito da Salvo Sottile, Magalli: “La Rai non è …” (Di venerdì 2 aprile 2021) E’ terremoto in Rai e più nello specifico a Rai 2, dopo le indiscrezioni circolate in rete su una delle trasmissioni più importanti. Stiamo parlando de I fatti vostri, il programma condotto da Giancarlo Magalli che va in onda da tantissimi anni ormai. Ebbene, secondo quanto è emerso, sembrerebbe che il conduttore dopo tantissimi anni di conduzione, sarebbe pronto a lasciare la poltrona o meglio la Rai avrebbe deciso di sostituirlo. Ma come stanno davvero le cose? Terremoto in casa Rai, Giancarlo Magalli lascia I fatti vostri? A lanciare l’indiscrezione nei giorni scorsi è stato TvBlog, secondo cui Giancarlo Magalli starebbe per lasciare I fatti ... Leggi su baritalianews (Di venerdì 2 aprile 2021) E’ terremoto in Rai e più nello specifico a Rai 2, dopo le indiscrezioni circolate in rete su una delle trasmissioni più importanti. Stiamo parlando de I, il programma condotto dache va in onda da tantissimi anni ormai. Ebbene, secondo quanto è emerso, sembrerebbe che il conduttore dopo tantissimi anni di conduzione, sarebbe pronto a lasciare la poltrona o meglio la Rai avrebbe deciso di sostituirlo. Ma come stanno davvero le cose? Terremoto in casa Rai,lascia I? A lanciare l’indiscrezione nei giorni scorsi è stato TvBlog, secondo cuistarebbe per lasciare I...

