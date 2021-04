Federica Pellegrini va a Tokyo, è la quinta olimpiade di una carriera incredibile (Di venerdì 2 aprile 2021) Fa cinque con la mano Federica Pellegrini appena finita la gara che la porta a Tokyo. Per lei c’era un pass comunque, ma da mesi diceva che non voleva vie preferenziali. Voleva guadagnarsi in vasca la qualificazione alle Olimpiadi. Lo ha fatto nella sua gara, i 200 stile libero, che ha vinto campionati Assoluti di nuoto in corso a Riccione con 1’56?69 con un vantaggio visibile rispetto alle altre. Leggi su vanityfair (Di venerdì 2 aprile 2021) Fa cinque con la mano Federica Pellegrini appena finita la gara che la porta a Tokyo. Per lei c’era un pass comunque, ma da mesi diceva che non voleva vie preferenziali. Voleva guadagnarsi in vasca la qualificazione alle Olimpiadi. Lo ha fatto nella sua gara, i 200 stile libero, che ha vinto campionati Assoluti di nuoto in corso a Riccione con 1’56?69 con un vantaggio visibile rispetto alle altre.

