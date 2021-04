Essere padre, ieri e oggi (Di venerdì 2 aprile 2021) Si parla spesso del mestiere di padre, del ruolo fondamentale di questa figura genitoriale nella vita dei bambini, soprattutto ora che è stata scardinata la convinzione che sia la madre a doversi occupare, obbligatoriamente, della famiglia. Perché i figli hanno bisogno di una mamma e di un papà, in egual maniera. E se è vero che Essere un uomo coraggioso significa assumersi l’onere e l’onore di un ruolo così importante, senza paura e scuse varie, è altrettanto vero che la figura dei papà, rispetto a qualche decennio fa, si è evoluta, è cambiata in maniera significativa. I padri di ieri avevano questa inspiegabile predisposizione nell’acuire le distanze tra loro e i figli come se ci fosse un veto sulla condivisione dei momenti di intimità e affettuosità. Non c’era dialogo, o almeno non nella misura in cui un bambino potesse ... Leggi su dilei (Di venerdì 2 aprile 2021) Si parla spesso del mestiere di, del ruolo fondamentale di questa figura genitoriale nella vita dei bambini, soprattutto ora che è stata scardinata la convinzione che sia la madre a doversi occupare, obbligatoriamente, della famiglia. Perché i figli hanno bisogno di una mamma e di un papà, in egual maniera. E se è vero cheun uomo coraggioso significa assumersi l’onere e l’onore di un ruolo così importante, senza paura e scuse varie, è altrettanto vero che la figura dei papà, rispetto a qualche decennio fa, si è evoluta, è cambiata in maniera significativa. I padri diavevano questa inspiegabile predisposizione nell’acuire le distanze tra loro e i figli come se ci fosse un veto sulla condivisione dei momenti di intimità e affettuosità. Non c’era dialogo, o almeno non nella misura in cui un bambino potesse ...

Advertising

ilpost : Britney Spears ha chiesto che il padre Jamie cessi di essere il suo tutore legale in via definitiva - Leseriedelcuore : @asiasinasce Mettici pure il disagio di essere 6persone penso anche il padre e di prima mattina ritrovarsi tutti a… - giacomoallocca2 : RT @realUmbertoLM: Il Canada ha stabilito che se un genitore non collabora con la decisione del figlio minorenne di sottoporsi a un’operazi… - pincopallinovig : @marysorriso79 Padre di figlio autistico e ,cosa posso dire...non so se essere contento di giornate che aiutino a c… - Nanenmonio1 : RT @realUmbertoLM: Il Canada ha stabilito che se un genitore non collabora con la decisione del figlio minorenne di sottoporsi a un’operazi… -