Cristina D’Avena | su Instagram si mostra senza trucco | a 56 anni è splendida

Leggi su dilei

(Di venerdì 2 aprile 2021)è meravigliosa. L’artista bolognese ha voluto coinvolgere i suoi follower fin dalla prima mattina, con una foto suin cui si èta al naturale prima di partire per la Capitale per motivi lavorativi: “Buongiornoooo! Oggi si parte per Roma…Vi penso!”. Il selfie, pubblicato sulle sue pagine ufficiali, ha scatenato la curiosità dei suoi tanti fan, accorsi a complimentarsi per la sua bellezza genuina efiltri.è solita condividere momenti di quotidianità con i suoi followers, che l’amano per la sua spontaneità. Nel post social, ha voluto inoltre sottolineare la scelta dirsiattraverso la dicitura “no ...