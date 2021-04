Crisi Sambenedettese | testa di maiale davanti all’abitazione del presidente Serafino

(Di venerdì 2 aprile 2021) Un’intimidazione non da poco quella ai danni di Domenicodella. Secondo VeraTV ignoti hanno lasciato di fronte l’abitazione diunadi, sotto di essa una foto dello stesso. Il motivo sarebbe legato allaeconomica della società e agli stipendi non pagati ai giocatori. SportFace.

...è il Novara con 407.229 euro seguito a ruota dal Perugia (380.593) e dal Livorno (309.464) in...e Grosseto non hanno fornito i rispettivi dati. I club più virtuosi? Giana Erminio, ...Capitan Maxi Lopez (fotoCalcio) di Benedetto Marinangeli Si aggrava lain casa Samb. Dopo la messa in mora del club, ora i calciatori rossoblù paventano lo sciopero per sabato prossimo 3 aprile quando ...Riceviamo e pubblichiamo un comunicato stampa sulla crisi della Samb del Movimento 5 Stelle, da parte del senatore Giorgio Fede e del candidato sindaco Serafino ...