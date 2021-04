Covid: Pasqua in "zona rossa" in tutta l'Italia dal 3 al 5 aprile. Cosa si può fare - LE REGOLE (Di venerdì 2 aprile 2021) Per effetto del Decreto Legge del 12 marzo 2021, alle regioni in zona gialla nel periodo 15 marzo-6 aprile 2021 si applicano le stesse misure della zona arancione e, dalla vigilia di... Leggi su feedpress.me (Di venerdì 2 aprile 2021) Per effetto del Decreto Legge del 12 marzo 2021, alle regioni ingialla nel periodo 15 marzo-62021 si applicano le stesse misure dellaarancione e, dalla vigilia di...

Advertising

NicolaPorro : I governi della paura ci costringono a passare la seconda #Pasqua in lockdown. E scopriamo che...???? - Agenzia_Ansa : Decreto Covid: tutte le nuove regole, spostamenti, asporto e seconde case. Fino al 30 aprile, Pasqua esclusa, stop… - rtl1025 : ?? Fino al 30 aprile nelle zone rosse non sarà consentito andare a trovare parenti o amici una volta al giorno e in… - napolimagazine : COVID - Italia in zona rossa a Pasqua e Pasquetta: ecco cosa si può fare e cosa no - apetrazzuolo : COVID - Italia in zona rossa a Pasqua e Pasquetta: ecco cosa si può fare e cosa no -