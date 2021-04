Contrasto ai furti, foglio di via dei Carabinieri a 3 persone a Serino. (Di venerdì 2 aprile 2021) Prosegue l'azione dei Carabinieri della Compagnia di Solofra, costantemente impiegati in servizi di controllo del territorio finalizzati a garantire sicurezza e rispetto della legalità. I Carabinieri ... Leggi su gazzettadiavellino (Di venerdì 2 aprile 2021) Prosegue l'azione deidella Compagnia di Solofra, costantemente impiegati in servizi di controllo del territorio finalizzati a garantire sicurezza e rispetto della legalità. I...

Advertising

bassairpinia : SERINO (AV) – Contrasto ai furti: tre uomini allontanati con foglio di via obbligatorio. - - irpiniatimes1 : CONTRASTO AI FURTI: TRE UOMINI ALLONTANATI CON FOGLIO DI VIA OBBLIGATORIO - occhio_notizie : Serino, contrasto ai furti: tre uomini allontanati con foglio di via obbligatorio - GazzettAvellino : Contrasto ai furti, foglio di via dei Carabinieri a 3 persone a Serino. - ivl24_it : Contrasto ai furti, Carabinieri mettono in fuga i ladri a Stigliano e San Mauro Forte -