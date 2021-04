Conte serra i ranghi | “Zitti e pedalare | senza fermarci”

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 2 aprile 2021) Antonio, allenatore dell’Inter, ha presentato la partita col Bologna in conferenza stampa. Sarà importante cominciare nel modo giusto, con attenzione visto che il Bologna è un’ottima squadra che gioca un calcio aggressivo. Dobbiamo riprendere da dove abbiamo lasciato,parlare a sproposito:. Non bisogna, continuando a lavorare sui difetti e sui pregi. Covid? Si poteva gestire meglio col senno di poi, ci sta massacrando da un anno. Speriamo che tutto si risolva presto con i vaccini. La pressione di decidere il nostro destino è quella che ci vuole in una squadra come l’Inter, tanti si trovano in questa situazione per la prima volta quindi pensiamo soltanto a noi stessi. L'articolo ilNapolista.