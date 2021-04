Contagi covid, Rt scende a 0,98: era a 1,08 (Di venerdì 2 aprile 2021) scende a 0,98 sotto la soglia d'allarme di 1 il valore dell'Rt nazionale che la scorsa settimana era a da 1,08. L'incidenza si attesta a 232 casi ogni 100mila abitanti contro i 240 della... Leggi su ilmessaggero (Di venerdì 2 aprile 2021)a 0,98 sotto la soglia d'allarme di 1 il valore dell'Rt nazionale che la scorsa settimana era a da 1,08. L'incidenza si attesta a 232 casi ogni 100mila abitanti contro i 240 della...

Ultime Notizie dalla rete : Contagi covid Covid, Andreoni : "Ora chiusura vera e campagna vaccinale come in Israele e Gb" "Bene" ha fatto il Governo "a prendere un principio di precauzione" nelle restrizioni anti - Covid e, visto che la curva dei contagi "scende abbastanza lentamente, dobbiamo evitare che per la foga di ...

Monitoraggio Iss 3 aprile/ Indice Rt in calo? Colori Regioni, chi rischia dal 6/4 ... come 'strappato' dal Centrodestra nell'ultimo Decreto Legge Covid ). Indice Rt 1,08 Monitoraggio ...la Sic i lia che potrebbe passare da arancione a rossa dal prossimo martedì (dopo il caos contagi e ...

Covid Toscana, i contagi peggiorano. In rosso ancora a lungo / LIVE LA NAZIONE Covid, mappa e dati del Municipio XV a inizio aprile Questa in estrema sintesi la mappa del Covid, stando alle ultime stime del Seresmi (servizio ... Continua così a crescere, anche se di poco, la curva dei contagi nella capitale. Ricordiamo infatti che ...

A Giovinazzo superati i mille contagiati Eppure le norme anti-Covid sono chiare anche per ciò che attiene i rapporti ... Il barese resta area a rischio: 18 morti e 350 contagi nelle ultime ore In Puglia sono state registrate altre 1139 ...

