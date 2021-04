Conferenza stampa Fonseca: «Smalling out. Mkhitaryan sta meglio» (Di venerdì 2 aprile 2021) Paulo Fonseca, tecnico della Roma, ha parlato alla vigilia della gara contro il Sassuolo: ecco le dichiarazioni dell’allenatore giallorosso Paulo Fonseca ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Sassuolo. DIFESA – «Smalling sta meglio ma non è pronto per domani. Cristante giocherà invece. Spinazzola dietro può essere una possibilità, così come Karsdorp, è una possibilità forte». VERETOUT – «Sta molto meglio. Ha fatto un lavoro individuale in questi giorni, sarà convocato e la prossima settimana potremo averlo al 100%». EL SHAARAWY – «Lui è arrivato dopo. Nelle ultime partite, l’abbiamo visto con una condizione migliore. Ha bisogno di giocare di più e così facendo tornerà presto a essere il giocatore che conosciamo». SASSUOLO E AJAX – «Vogliono ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 2 aprile 2021) Paulo, tecnico della Roma, ha parlato alla vigilia della gara contro il Sassuolo: ecco le dichiarazioni dell’allenatore giallorosso Pauloha parlato inalla vigilia della gara contro il Sassuolo. DIFESA – «stama non è pronto per domani. Cristante giocherà invece. Spinazzola dietro può essere una possibilità, così come Karsdorp, è una possibilità forte». VERETOUT – «Sta molto. Ha fatto un lavoro individuale in questi giorni, sarà convocato e la prossima settimana potremo averlo al 100%». EL SHAARAWY – «Lui è arrivato dopo. Nelle ultime partite, l’abbiamo visto con una condizione migliore. Ha bisogno di giocare di più e così facendo tornerà presto a essere il giocatore che conosciamo». SASSUOLO E AJAX – «Vogliono ...

