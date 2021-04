Comunali a Napoli, Bassolino apre la campagna elettorale: Strada in salita ma posso farcela (Di venerdì 2 aprile 2021) “Non c’è bisogno di fare le presentazioni, mi conoscete bene”. Antonio Bassolino convoca la stampa per la prima volta da quando ha annunciato la sua candidatura a sindaco di Napoli e cala subito le carte della sua campagna elettorale, improntata sulla conoscenza di un volto noto (due volte sindaco e due volte Presidente di Regione tra il 1993 e il 2010), in attesa che i partiti mettano in campo i loro candidati e il Pd decida cosa fare. “So che sarà dura – chiarisce l’ex governatore che da buon maratoneta è abituato a scalare salite – ma so anche che ce la posso fare. Quando mi candido è per vincere, è stato sempre così in passato. Mi candido sulla spinta dei cittadini che me lo chiedono, quelli che riconoscono in me un uomo di sinistra, ma anche di tanti elettori di destra che mi hanno promesso di ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 2 aprile 2021) “Non c’è bisogno di fare le presentazioni, mi conoscete bene”. Antonioconvoca la stampa per la prima volta da quando ha annunciato la sua candidatura a sindaco die cala subito le carte della sua, improntata sulla conoscenza di un volto noto (due volte sindaco e due volte Presidente di Regione tra il 1993 e il 2010), in attesa che i partiti mettano in campo i loro candidati e il Pd decida cosa fare. “So che sarà dura – chiarisce l’ex governatore che da buon maratoneta è abituato a scalare salite – ma so anche che ce lafare. Quando mi candido è per vincere, è stato sempre così in passato. Mi candido sulla spinta dei cittadini che me lo chiedono, quelli che riconoscono in me un uomo di sinistra, ma anche di tanti elettori di destra che mi hanno promesso di ...

