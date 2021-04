Cagliari, i convocati di Semplici per il Verona (Di venerdì 2 aprile 2021) Il tecnico del Cagliari, Leonardo Semplici, ha convocato 22 giocatori per la gara di domani contro l’Hellas Verona. Out Ceppitelli, Tripaldelli, Sottil e Tramoni; c’è invece Cragno. Ecco la lista completa: Portieri: Aresti, Cragno, Vicario.Difensori: Godin, Klavan, Calabresi, Asamoah, Lykogiannis, Rugani, Zappa, Walukiewicz, Carboni.Centrocampisti: Nainggolan, Marin, Deiola, Nandez, Duncan.Attaccanti: Simeone, Joao Pedro, Pereiro, Cerri, Pavoletti. Foto: Twitter Cagliari L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 2 aprile 2021) Il tecnico del, Leonardo, ha convocato 22 giocatori per la gara di domani contro l’Hellas. Out Ceppitelli, Tripaldelli, Sottil e Tramoni; c’è invece Cragno. Ecco la lista completa: Portieri: Aresti, Cragno, Vicario.Difensori: Godin, Klavan, Calabresi, Asamoah, Lykogiannis, Rugani, Zappa, Walukiewicz, Carboni.Centrocampisti: Nainggolan, Marin, Deiola, Nandez, Duncan.Attaccanti: Simeone, Joao Pedro, Pereiro, Cerri, Pavoletti. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

TuttoHellasVer1 : Cagliari, i 22 convocati di Leonardo Semplici per il Verona - zazoomblog : Cagliari Verona i convocati di Semplici: 4 rossoblù indisponibili - #Cagliari #Verona #convocati - sportli26181512 : Convocati Cagliari: c'è Cragno, out Ceppitelli: Il Cagliari ha diramato la lista dei convocati per la...… - sportface2016 : #SerieA | #CagliariVerona, i convocati di Leonardo #Semplici: assenti #Ceppitelli, #Sottil e #Tripaldelli - CalciohellasIt : I convocati del Cagliari per affrontare l'Hellas Verona -