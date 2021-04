Benevento, Inzaghi: “Contro la Juve abbiamo dimostrato chi siamo. L’unico di cui preoccuparmi era Gaich” (Di venerdì 2 aprile 2021) L'allenatore del Benevento Filippo Inzaghi è intervenuto in conferenza stampa per presentare il match Contro il Parma in programma domani alle 15. Questo uno stralcio delle sue parole, riprese da Ottopagine.it:"Tutti i nazionali sono tornati bene. L'unico di cui potevo preoccuparmi era Gaich per il fuso orario. Non li considero infortunati. Sono pronti al 100%. Il problema sarà fare delle scelte perché ci sono tanti calciatori che stanno bene. La formazione varierà solo in base alle scelte tecniche che andrò a fare. Dovremo avere lo stesso atteggiamento di Torino, spavaldi e aggressivi. abbiamo dimostrato cosa siamo al 100%, possiamo giocarcela con chiunque. L'infermeria vuota è molto importante. Manca solo Moncini. C'è grande ... Leggi su itasportpress (Di venerdì 2 aprile 2021) L'allenatore delFilippoè intervenuto in conferenza stampa per presentare il matchil Parma in programma domani alle 15. Questo uno stralcio delle sue parole, riprese da Ottopagine.it:"Tutti i nazionali sono tornati bene. L'unico di cui potevoeraper il fuso orario. Non li considero infortunati. Sono pronti al 100%. Il problema sarà fare delle scelte perché ci sono tanti calciatori che stanno bene. La formazione varierà solo in base alle scelte tecniche che andrò a fare. Dovremo avere lo stesso atteggiamento di Torino, spavaldi e aggressivi.cosaal 100%, posgiocarcela con chiunque. L'infermeria vuota è molto importante. Manca solo Moncini. C'è grande ...

