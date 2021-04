Atti intimidatori contro amministratori locali nel 2020, Napoli in cima alla classifica (Di venerdì 2 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiE’ Napoli la città dove nel 2020 ci sono stati più Atti intimidatori contro amministratori locali. Questo il dato che arriva dal rapporto stilato dal Viminale sulla base dei dati forniti trimestralmente dalle prefetture, dal Servizio analisi criminale della Direzione centrale della polizia criminale del Dipartimento della pubblica sicurezza In Italia sono stati 623 gli Atti intimidatori contro amministratori locali, in lieve diminuzione (-4,7%) rispetto al 2019. Delle intimidazioni rilevate 328 sono di matrice ignota (52,6%), 90 per tensioni sociali (14,4%), 70 di natura privata (11,2%), 68 per tensione politica (10,9%), 62 di criminalità comune (9,9%), 3 per ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 2 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiE’la città dove nelci sono stati più. Questo il dato che arriva dal rapporto stilato dal Viminale sulla base dei dati forniti trimestralmente dalle prefetture, dal Servizio analisi criminale della Direzione centrale della polizia criminale del Dipartimento della pubblica sicurezza In Italia sono stati 623 gli, in lieve diminuzione (-4,7%) rispetto al 2019. Delle intimidazioni rilevate 328 sono di matrice ignota (52,6%), 90 per tensioni sociali (14,4%), 70 di natura privata (11,2%), 68 per tensione politica (10,9%), 62 di criminalità comune (9,9%), 3 per ...

Ultime Notizie dalla rete : Atti intimidatori Ministro Speranza minacciato "Tu fai il lockdown noi ti ammazziamo"/ Quattro indagati Questi atti intimidatori sono del tutto inaccettabili per chi è in prima linea nella lotta alla pandemia e nella difesa della salute della nostra comunità nazionale. Al ministro vanno il pieno ...

Taranto, minaccia amico della ex moglie: scatta divieto avvicinamento per 33enne ... lo scorso mese di settembre, del procedimento penale sempre per atti persecutori nei confronti ... anche attraverso messaggi intimidatori sui social network. Talvolta le minacce avvenivano alla ...

