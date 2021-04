A Tempio al via i richiami dei vaccini per gli anziani over 80 (Di venerdì 2 aprile 2021) (Visited 67 times, 67 visits today) Notizie Simili: vaccini per gli anziani in Gallura, da domani si… Ritardi nei vaccini, il presidente Solinas: "La… A Tempio quasi mille dosi di ... Leggi su galluraoggi (Di venerdì 2 aprile 2021) (Visited 67 times, 67 visits today) Notizie Simili:per gliin Gallura, da domani si… Ritardi nei, il presidente Solinas: "La… Aquasi mille dosi di ...

Ultime Notizie dalla rete : Tempio via A Tempio al via i richiami dei vaccini per gli anziani over 80 Intanto il mese di marzo di è chiuso con un leggero aumento dei contagi a Tempio, che, secondo l'ultimo aggiornamento, conta 12 soggetti positivi al Covid, di cui uno appartiene alla variante inglese ...

Ha chiuso la storica cappelleria Vender E, per "sacrario" o "tempio" del copricapo maschile per eccellenza, molto di moda ai primi del ... Dulcis in fundo, in via Garibaldi, proprio dinnanzi a piazza Steccata e di fianco al sontuoso Palazzo ...

Tempio, al via i richiami dei vaccini per gli anziani over 80 Gallura Oggi Nuovo campo scuola, proseguono lavori per la pista d'atletica Lo storico campo scuola di via Grasso Finocchiaro ... Dopo decenni di incuria e abbandono quello che è stato un piccolo tempio dell'atletica leggera, costruito negli anni '60, tornerà a brillare.

Bonus alimentari per famiglie bisognose via alle richieste TEMPIO. Sono stati riaperti i termini per la richiesta dei buoni spesa alimentari. Lo ha comunicato l'assessora ai Servizi Sociali Anna Paola Aisoni. Si tratta della terza opportunità e, per ...

