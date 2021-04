2 maggio 2010: Jorge Lorenzo e il tuffo a Jerez che fu quasi tragedia (Di venerdì 2 aprile 2021) Le note di colore del Circus della MotoGP , si sa, hanno sempre destato grande interesse nei tanti tifosi: i festeggiamenti fuori dal comune, i grandi sorpassi più o meno al limite o i colpi di scena ... Leggi su motosprint.corrieredellosport (Di venerdì 2 aprile 2021) Le note di colore del Circus della MotoGP , si sa, hanno sempre destato grande interesse nei tanti tifosi: i festeggiamenti fuori dal comune, i grandi sorpassi più o meno al limite o i colpi di scena ...

Advertising

LuigiIvanV : RT @Storace: Tanti anni fa, 5 maggio 2010, accadde a me e Ruggero Razza mi fu sinceramente solidale, augurandomi di trovare giustizia in Co… - Nikolao28185737 : RT @Storace: Tanti anni fa, 5 maggio 2010, accadde a me e Ruggero Razza mi fu sinceramente solidale, augurandomi di trovare giustizia in Co… - pinofinocchiaro : Maggio 2010: ‘Re Giorgio’, ‘Il sistema Montante’ e Racalmuto - - marcoranieri72 : RT @Storace: Tanti anni fa, 5 maggio 2010, accadde a me e Ruggero Razza mi fu sinceramente solidale, augurandomi di trovare giustizia in Co… - Francesco_Gala1 : @CucchiRiccardo Moratti si schierò apertamente contro di lui in un pomeriggio di Maggio alla Pinetina, rinunciando… -