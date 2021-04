Votano ovunque Mario…

Leggi su butac

(Di giovedì 1 aprile 2021) Due settimane fa mi avete costretto a guardare un programma di Rete4, quel Fuori dal Coro che abbiamo trattato in altre occasioni. Ho dovuto guardarlo per trattare una notizia che ancora non abbiamo pubblicato su BUTAC, ma con articolo pronto e fermo tra le bozze ormai da quindici giorni. Nel guardare quella puntata di FdC, mentre cercavo il servizio che dovevo verificare, mi è capitata davanti Giorgia Meloni, che al minuto 1:31:12 fa una precisa affermazione lamentandosi che in Italia non si sia votato quando abbiamo avuto le ultime due crisi di governo. La frase precisa di Meloni, rivolta al conduttore Mario Giordano, è: “Mario perché in nessun altro Paese al mondo si sospende la democrazia perché c’è il COVID“ Ma è davvero così? Un’affermazione simile l’abbiamo sentita anche da un avvelenatore dei pozzi su YouTube, uno a cui abbiamo ...