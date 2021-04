Uomini e donne anticipazioni: SAMANTHA, ecco chi manderà via (Di giovedì 1 aprile 2021) Nelle prossime puntate di Uomini e donne, il trono di SAMANTHA assumerà contorni sempre più frizzanti. La donna infatti, dopo essere rimasta senza alcun corteggiatore, farà scendere nuovi pretendenti che impareremo a conoscere. Sarà però un corteggiatore in particolare ad attirare l’attenzione della Curcio: si tratta dell’ex tentatore di Temptation Island Bohdan Beyba, famoso per aver intrecciato nel programma una liaison con Antonella Elia. L’uomo scatenerà da subito un battibecco con Alessio Ceniccola, accusandolo indirettamente di essere arrogante e poco incline al sacrificio, essendo cresciuto in un ambiente agiato e tranquillo. Tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI) Alessio non prenderà affatto bene le parole del Beyba, rivelando che la sua vita non sia stata così semplice come qualcuno vuole ... Leggi su tvsoap (Di giovedì 1 aprile 2021) Nelle prossime puntate di, il trono diassumerà contorni sempre più frizzanti. La donna infatti, dopo essere rimasta senza alcun corteggiatore, farà scendere nuovi pretendenti che impareremo a conoscere. Sarà però un corteggiatore in particolare ad attirare l’attenzione della Curcio: si tratta dell’ex tentatore di Temptation Island Bohdan Beyba, famoso per aver intrecciato nel programma una liaison con Antonella Elia. L’uomo scatenerà da subito un battibcon Alessio Ceniccola, accusandolo indirettamente di essere arrogante e poco incline al sacrificio, essendo cresciuto in un ambiente agiato e tranquillo. Tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI) Alessio non prenderà affatto bene le parole del Beyba, rivelando che la sua vita non sia stata così semplice come qualcuno vuole ...

