Traffico Roma del 01-04-2021 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 1 aprile 2021) LuceverdeBuongiorno dalla redazionerallentato sul Raccordo Anulare in carreggiata esterna tra via Prenestina e l’uscita per laL’Aquila interna rallentamenti tra Tuscolana e Appia si rallenta poi sul tratto Urbano dell’a24 tra Portonaccio la tangenziale verso il centro sulla diramazioneSud Verso il raccordo a partire da Torrenova e sulla via Pontina tra viale Carlo Levi e Viale dell’Oceano Atlantico in direzione Eur attenzione alla nebbia Riduce la visibilità 100 m sullaCivitavecchia tra Fregene Cerveteri Ladispoli e sulla diramazionenord tra Castelnuovo di Porto ed il raccordo anulare i dettagli di queste di altre notizie sono disponibili sul sitopunto luceverde.it da Ivan Valente una buona giornata un servizio a cura ...