Tommaso Zorzi al Maurizio Costanzo show parla del successo di Giulia De Lellis (Di giovedì 1 aprile 2021) Giulia De Lellis, Tommaso Zorzi e Beatrice Valli sono stati ospiti della puntata della puntata del Maurizio Costanzo show andata in onda ieri. Argomento della serata è stato il nuovo modo di fare comunicazione attraverso i social e il confronto con la televisione di un tempo. Tra i protagonisti del salotto televisivo ci sono stati infatti diversi volti di Buona Domenica, amatissimo programma Mediaset andato in onda fino al 2006. Nel corso dell'appuntamento di ieri, Tommaso ha speso parole di stima verso Giulia, che negli ultimi tempi è stata impegnata con le riprese del suo primo film dal titolo Genitori vs Influencer: La seguo da un po' di anni. Credo che lei sia la versione italiana del sogno americano. Una ragazza rimasta molto con ...

