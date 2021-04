TIM continua il suo cammino verso la digitalizzazione del Paese e sostiene le imprese innovative con UV T-Growth e Smart District (Di giovedì 1 aprile 2021) TIM ha annunciato il suo ruolo di anchor investor di UV T-Growth, il fondo di venture capital di United Ventures creato la scorsa estate da United Ventures con l’obiettivo di investire in imprese innovative United Ventures è il gestore indipendente specializzato nelle tecnologie digitali, fondato da Massimiliano Magrini e Paolo Gesess. Attraverso TIM Ventures, TIM è al momento l’investitore principale del fondo, con l’intenzione di sostenere le realtà imprenditoriali innovative in Italia e in Europa che affrontano temi quali:il 5G, Intelligenza Artificiale, Cybersecurity, IoT (Internet of Things), Cloud e in generale l’Industry 4.0. Tutti punti di rilievo nella strategia TIM “Beyond Connectivity” presentata per il triennio 2021-2023 per la digitalizzazione del ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 1 aprile 2021) TIM ha annunciato il suo ruolo di anchor investor di UV T-, il fondo di venture capital di United Ventures creato la scorsa estate da United Ventures con l’obiettivo di investire inUnited Ventures è il gestore indipendente specializzato nelle tecnologie digitali, fondato da Massimiliano Magrini e Paolo Gesess. AttraTIM Ventures, TIM è al momento l’investitore principale del fondo, con l’intenzione di sostenere le realtà imprenditorialiin Italia e in Europa che affrontano temi quali:il 5G, Intelligenza Artificiale, Cybersecurity, IoT (Internet of Things), Cloud e in generale l’Industry 4.0. Tutti punti di rilievo nella strategia TIM “Beyond Connectivity” presentata per il triennio 2021-2023 per ladel ...

Advertising

infoiteconomia : Borsa di Milano positiva verso nuovi massimi. Scatto di Cnh su voci Iveco, Tim continua a salire - TIM_vision : @Ass_Cult_CeSMoT @TIM_Official Ciao! Grazie per il suggerimento! Il catalogo TIMVISION è in continuo aggiornamento,… - caesargre : @TIM_Official scusatemi, ma non ho ottenuto riscontro. La linea fissa continua a non essere raggiungibile. - AlfredoBenni : @TIM_Official @TIM4UFabio Non ho risolto nulla. Continua a cadere in continuazione la linea - italia_latina : Sotto l'hashtag #ImagineAsPossibilidades di essere donna, continua la campagna di sensibilizzazione di @TIMBrasil p… -