Speranza: “Dove vacciniamo vediamo crollare i contagi. Siamo in una situazione complessa ma non come un anno fa” (Di giovedì 1 aprile 2021) “Siamo in una fase importante di lotta all’epidemia. Ma chi racconta che stiamo come un anno fa dice una cosa clamorosamente non vera”. Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, intervenendo al summit Coldiretti e Filiera Italia con il governo. “La campagna di vaccinazione sta correndo e dovunque riusciamo a vaccinare vediamo che c’è un crollo del tasso di contagi. Penso al mondo del personale sanitario ma anche nelle Rsa, luoghi in cui in tanti hanno perso la vita. Aver vaccinato nelle Rsa ha prodotto immediatamente un risultato visibile: è crollato il tasso di contagi e decessi. Questo ci dice che la vaccinazione è la via maestra per chiudere questa situazione e ora Siamo nella condizione per produrre ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 1 aprile 2021) “in una fase importante di lotta all’epidemia. Ma chi racconta che stiamounfa dice una cosa clamorosamente non vera”. Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto, intervenendo al summit Coldiretti e Filiera Italia con il governo. “La campagna di vaccinazione sta correndo e dovunque riusciamo a vaccinareche c’è un crollo del tasso di. Penso al mondo del personale sanitario ma anche nelle Rsa, luoghi in cui in tanti hperso la vita. Aver vaccinato nelle Rsa ha prodotto immediatamente un risultato visibile: è crollato il tasso die decessi. Questo ci dice che la vaccinazione è la via maestra per chiudere questae oranella condizione per produrre ...

