Sampdoria al lavoro: all'appello manca solo Bereszynski (Di giovedì 1 aprile 2021) GENOVA - La Sampdoria si avvicina alla trasferta in casa del Milan fissata sabato alle 12.30. Con il rientro dei nazionali, ad eccezione di Bereszynski , atteso nelle prossime ore, Ranieri e lo staff ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 1 aprile 2021) GENOVA - Lasi avvicina alla trasferta in casa del Milan fissata sabato alle 12.30. Con il rientro dei nazionali, ad eccezione di, atteso nelle prossime ore, Ranieri e lo staff ...

Advertising

sportli26181512 : MN - Da Milanello: Leao e Mandzukic ancora a parte: Secondo quanto appreso da Milannews,it Leao e Mandzukic figurav… - sportli26181512 : Sampdoria al lavoro: all'appello manca solo Bereszynski: Tornano a Boglisco anche i Nazionali: il polacco l'unico a… - gilnar76 : Sampdoria, al lavoro per il #Milan: le condizioni di Ekdal e Torregrossa #7champions #Acm #Acmilan #Milanisti… - gilnar76 : Milanello: mattinata di lavoro in vista della Sampdoria, il report di oggi #7champions #Acm #Acmilan #Milan… - filoni_diletta : Ancora lavoro in gruppo per un giocatore rossonero. Possibilità per lui di vederlo in campo contro la #Sampdoria. P… -