Roggi | ”Juric allenatore giusto per il Napoli”

(Di giovedì 1 aprile 2021), ex agente di Di Carmine: “al? Potrebbe avere la veste giusta. Su Cascione…” A Radio Marte, nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete”, è intervenuto Moreno, ex agente di Di Carmine e Cascione, per parlare dipiù volte accostato al. Queste le sue parole: SULL’INTER CHE HA MESSO UNA IPOTECA SULLO SCUDETTO “L’Inter ormai ha messo una buonissima ipoteca sullo Scudetto, le altre sono tutte in lotta per la Champions fino alla Lazio. Con le prossime due gare ilpotrebbe trovarsi con un punto avanti alla Juventus, magari ipotecando addirittura il terzo posto. Ha recuperato benissimo, sta molto bene. Gattuso sta facendo veramente un ottimo lavoro. Questo è un campionato strano, dove il COVID-19 e ...

NAPOLI - " L' Inter ormai ha messo una buonissima ipoteca sullo Scudetto, le altre sono tutte in lotta per la Champions fino alla Lazio " . Moreno, ex agente di Di Carmine e Cascione , è intervenuto ai microfoni di Radio Marte sul momento del campionato, tra lotta scudetto e soprattutto Champions League: "Con le prossime due gare il ...Queste le sue parole: SULL'INTER CHE HA MESSO UNA IPOTECA SULLO SCUDETTOSUALLENATORE GIUSTO PER IL NAPOLI CHE MERCATO SARA' PERTORINO - Moreno Roggi, procuratore, ha parlato ai microfoni di Radio Marte ... il Napoli ha grande forza per fare un ottimo finale di campionato. Poi ancora: "Juric uomo giusto per il Napoli?A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Moreno Roggi, ex agente di Di Carmine e Cascione. “L’Inter ormai ha messo una buonissima ipoteca sullo ...