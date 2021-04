Pesci (Di giovedì 1 aprile 2021) Non ho mai capito il fascino del cantautore Morrissey, soprattutto da quando ha cominciato a sostenere politici reazionari di estrema destra. Una volta scrisse a un amico: “È stato un duro colpo per me sentire che hai lavorato davvero. Lavorare... Leggi Leggi su internazionale (Di giovedì 1 aprile 2021) Non ho mai capito il fascino del cantautore Morrissey, soprattutto da quando ha cominciato a sostenere politici reazionari di estrema destra. Una volta scrisse a un amico: “È stato un duro colpo per me sentire che hai lavorato davvero. Lavorare... Leggi

Advertising

UffiziGalleries : #1aprile Un #pescedAprile d'eccezione! È lo 'sparus dentex' (dentice) disegnato da #Ligozzi in matita nera e temper… - AlbertoBagnai : Che i pesci meritano l’amo. Abboccate pure a Cesaretto! Poi però non frignate con me per le conseguenze. Fatti non… - diorvedwards : HO PRESO DUE PESCI D'APRILE OGGI VIGLIAMO CONTINUARE? - broosketta : grasse risate questi pesci d'aprile, staccatevi il modem - fjbiondi : RT @rfc1459: I pesci d'aprile hanno anche rotto il cazzo, eh. -