Pesche di Federico Rossi, il primo singolo solista ad aprile (Di giovedì 1 aprile 2021) Esce ad aprile Pesche di Federico Rossi, il suo primo singolo da solista dopo il grande successo nel duo Benji&Fede. L’annuncio è di oggi. Si vociferava che avrebbe preso parte al Festival di Sanremo 2021, nella categoria dei Campioni, e che lì avrebbe presentato il suo primo singolo da solista avviando ufficialmente il nuovo capitolo della sua carriera. Tra i 26 Campioni in gara nella kermesse canora numero 71, però, il nome di Federico Rossi non c’era. Il suo debutto da solista è stato in effetti rimandato alla primavera e proprio il mese che inizia oggi lo vedrà tornare in radio e negli store digitali con un nuovo brano inedito. Questa volta dovrà fare a ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 1 aprile 2021) Esce addi, il suodadopo il grande successo nel duo Benji&Fede. L’annuncio è di oggi. Si vociferava che avrebbe preso parte al Festival di Sanremo 2021, nella categoria dei Campioni, e che lì avrebbe presentato il suodaavviando ufficialmente il nuovo capitolo della sua carriera. Tra i 26 Campioni in gara nella kermesse canora numero 71, però, il nome dinon c’era. Il suo debutto daè stato in effetti rimandato alla primavera e proprio il mese che inizia oggi lo vedrà tornare in radio e negli store digitali con un nuovo brano inedito. Questa volta dovrà fare a ...

Pesche di Federico Rossi, il primo singolo solista ad aprile OptiMagazine