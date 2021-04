Permessi 104, in numero proporzionale per i lavoratori part time? Risponde l’ARAN (Di giovedì 1 aprile 2021) Come va operato il riproporzionamento dei Permessi ex art. 33 della legge n. 104/1992 per il personale in regime di part-time verticale, anche alla luce delle recenti pronunce della Corte di Cassazione sulla materia? L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 1 aprile 2021) Come va operato il riproporzionamento deiex art. 33 della legge n. 104/1992 per il personale in regime diverticale, anche alla luce delle recenti pronunce della Corte di Cassazione sulla materia? L'articolo .

Advertising

mickyCARADONNA : Nuova circolare Inps su permessi ex legge 104 per lavoro part-time o misto - IlconteZio : RT @AndreaVicere: @alexbarbera 'c'è chi ha usato la legge 104'. La 104 consente di prendere sino a 3 permessi al mese per accudire persone… - faustomamberti : Ecco astieniti che fai più bella figura. Soprattutto se non sai come si applica la legge 104. E non tutti possono u… - Berengario85 : @bioccolo @Andreacritico Oddio, si sono permessi di usare la 104! Come osano? - AndreaVicere : @alexbarbera 'c'è chi ha usato la legge 104'. La 104 consente di prendere sino a 3 permessi al mese per accudire pe… -