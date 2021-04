Nati oggi famosi | tutti i compleanni vip del mese di aprile

(Di giovedì 1 aprile 2021) Chi sono i vip? Ecco idi2020 giorno per giorno: 1Felici 56 a Simona Ventura! Con lei festeggiano Ghemon, John Elkann, Milan Kundera, l'ex commissario tecnico della Nazionale, Arrigo Sacchi (75 anni), Giancarlo Antognoni (67 anni), l'ex campione olimpico di ciclismo su strada Paolo Bettini (46 anni) e Clarence Seedorf. 101 anni fa nasceva Toshiro Mifune, leggenda del cinema giapponese e dei film di samurai. 4Buon compleanno a Robert Downey JR (56 anni). Candeline accese anche per Francesco De Gregori che compie 70 anni nello stesso giorno di Fiorella Mannoia (67 anni) e dell'ex campione di motociclismo Loris Capirossi (48 anni). 5Happy 46 a Zach Braff di Scrubs. Con lui compiono gli anni anche l' Ant-man Paul Rudd ...

Advertising

girasol44247939 : RT @beamontini: Oggi racconto la storia di due agnellini fortunati: potranno crescere e invecchiare @LAVonlus Buona Pasqua vegan a tutti… - lextraweb : 18app, al via oggi 1 aprile l’edizione per i nati nel 2002 - - pianetagenoa : BUON COMPLEANNO ROSSOBLU' A TUTTI I TIFOSI GENOANI NATI OGGI - PinaPitari : @CrocifissoDent2 @SandroVeronesi Tanti auguri! (anche mio fratello e mio padre sono nati oggi :che coincidenza!) - Annamcamilloni : RT @beamontini: Oggi racconto la storia di due agnellini fortunati: potranno crescere e invecchiare @LAVonlus Buona Pasqua vegan a tutti… -

Ultime Notizie dalla rete : Nati oggi

GQ Italia

... al coinvolgimento della famiglia e alla gestione tempestiva del Centro pisano,il bambino sta ... I casi stimati di deficit da AADC nel mondo sono 5000, con un'incidenza suivivi di 1 su 40.... amici e conoscenti in vista di questa giornata di festa, e come sempre anchela nostra ... 'Vi ricordo che è mattino di Pasqua, e la vita e l'amore e la pace sono appena", parole che esprimo ...Compie 40 anni la legge 121 che ha istituito la Polizia, smilitarizzando il Corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza trasformandole ...Attori, cantanti, politici ma soprattutto tantissimi sportivi: ecco chi compie gli anni nel mese di aprile Chi sono i vip nati oggi? Ecco i compleanni di aprile 2020 giorno per giorno: Felici 56 a Sim ...