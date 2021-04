Myanmar | la denuncia di Save the Children | 43 bambini uccisi dall’inizio del colpo di Stato

(Di giovedì 1 aprile 2021) Almeno 43sono statidalle forze armate innei due mesi successivi aldimilitare del 1 febbraio. Il bilancio delle vittime tra i minori è più che raddoppiato negli ultimi 12 giorni, dimostrando la totale mancanza di rispetto per la vita deida parte delle forze armate, comethe, l’Organizzazione internazionale che da oltre 100 anni lotta per salvare la vita deie garantire loro un futuro. Secondo l’Assistance Association for Political Prisoners (AAPP), il numero totale di persone uccise è salito a 521. La vittima più giovane è una bambina che aveva solo 7 anni. Tra le vittime ci sono un totale di 15di età inferiore ai ...

Almeno 43 bambini sono stati uccisi dalle forze armate in Myanmar nei due mesi successivi al colpo di stato militare del 1° febbraio. Il bilancio delle vittime tra i minori è più che raddoppiato negli ...I minori continuano ad assistere a violenze e orrori: il Myanmar non è più un luogo sicuro per loro”, denuncia Save the Children. L’Organizzazione si rivolge ancora una volta alle forze armate per ...