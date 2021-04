Morti nel Napoletano, Gip convalida fermo e conferma carcere per vittima rapina (Di giovedì 1 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Resterà in carcere Giuseppe Greco, il 25enne accusato di aver investito con la propria auto, venerdì scorso a Marano (Napoli), lo scooter su viaggiavano i due malviventi che poco prima lo avevano rapinato del costoso rolex, provocandone la morte. Il Gip del tribunale di Napoli Nord Nicola Paone, dopo aver sentito in mattinata Greco, che ha ammesso le proprie responsabilità, ha infatti convalidato il fermo emesso dalla Procura di Napoli Nord guidata da Carmine Renzulli, disponendo la misura carceraria per Greco. Il reato contestato è l’omicidio volontario. Al termine dell’interrogatorio, il pm Paolo Martinelli aveva chiesto la conferma del carcere, mentre l’avvocato di Greco, Domenico Della Gatta, aveva chiesto gli arresti domiciliari, anche con ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 1 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Resterà inGiuseppe Greco, il 25enne accusato di aver investito con la propria auto, venerdì scorso a Marano (Napoli), lo scooter su viaggiavano i due malviventi che poco prima lo avevanoto del costoso rolex, provocandone la morte. Il Gip del tribunale di Napoli Nord Nicola Paone, dopo aver sentito in mattinata Greco, che ha ammesso le proprie responsabilità, ha infattito ilemesso dalla Procura di Napoli Nord guidata da Carmine Renzulli, disponendo la misura carceraria per Greco. Il reato contestato è l’omicidio volontario. Al termine dell’interrogatorio, il pm Paolo Martinelli aveva chiesto ladel, mentre l’avvocato di Greco, Domenico Della Gatta, aveva chiesto gli arresti domiciliari, anche con ...

Advertising

matteosalvinimi : #Salvini: chi sta uscendo vincente sui vaccini è la Gran Bretagna. Eppure, secondo tanti, con la Brexit sarebbe sta… - matteorenzi : Ho condannato l'omicidio #Khashoggi già nel 2018, quando non ne parlava nessuno. Adesso attaccarmi sull'Arabia è di… - matteosalvinimi : ...l’unico che rischia il processo in tutta Europa sono io, che ho difeso i confini dell’Italia diminuendo morti e… - AZambo69 : RT @pbecchi: Per concludere con @borghi_claudio: La mortalità non è un piano di ammortamento, è in aumento da 10 anni e i picchi di mortali… - butera_linda : @pbecchi @borghi_claudio Dovevano farlo nel marzo 2020. Io so delle terapie che ancora oggi rifiutano di approvare,… -