L’appello di uno studente: “Lasciamoci salvare dall’arte” (Di giovedì 1 aprile 2021) ROMA – “La bellezza salverà il mondo” è una delle frasi più celebri dello scrittore russo Dostoevskij, ma anche il mantra che Massimiliano Varisco, 3C del liceo scientifico Statale ‘Volta’ di Milano, si ripete più spesso da quando la pandemia ha sconvolto la sua vita da studente. Nell’articolo pubblicato su La Scuola fa notizia, il giovane è voluto partire dalla notizia dello stop deciso dal rapper Salmo, per costruire una riflessione tanto paradossale quanto acuta: “Ma proviamo a pensare se l’intero settore della musica mondiale si fosse fermato, come congelato improvvisamente: che ripercussioni avrebbe avuto questa situazione sulla nostra vita? Ci saremmo fermati anche noi? No, la musica è sempre stata solo una parte, anche se a volte molto importante, dell’esistenza umana, sin dai tempi dell’antica Grecia”. Leggi su dire (Di giovedì 1 aprile 2021) ROMA – “La bellezza salverà il mondo” è una delle frasi più celebri dello scrittore russo Dostoevskij, ma anche il mantra che Massimiliano Varisco, 3C del liceo scientifico Statale ‘Volta’ di Milano, si ripete più spesso da quando la pandemia ha sconvolto la sua vita da studente. Nell’articolo pubblicato su La Scuola fa notizia, il giovane è voluto partire dalla notizia dello stop deciso dal rapper Salmo, per costruire una riflessione tanto paradossale quanto acuta: “Ma proviamo a pensare se l’intero settore della musica mondiale si fosse fermato, come congelato improvvisamente: che ripercussioni avrebbe avuto questa situazione sulla nostra vita? Ci saremmo fermati anche noi? No, la musica è sempre stata solo una parte, anche se a volte molto importante, dell’esistenza umana, sin dai tempi dell’antica Grecia”.

