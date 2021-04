"La Haka non si vende". Rivolta degli All Blacks all'ipotesi (Di giovedì 1 aprile 2021) All Blacks e la celebre Haka in vendita, al 15%. È il tema del giorno nel primo paese al mondo a dichiararsi ‘Covid Free’. Ma gli effetti della pandemia si sono fatti sentire anche in Nuova Zelanda, da qui la necessità di reperire fondi per bilanci sempre più in difficoltà anche in ambito sportivo. E questo è il punto, perché il problema sta riguardando perfino un brand di successo, e un patrimonio nazionale, come gli All Blacks, la nazionale di rugby tre volte campione del mondo. Per il 2020 la federazione rugby neozelandese (Nzr) ha fatto sapere di aver avuto una perdita pari a una cifra tra i 35 e i 45 milioni di euro, preventivando quindi il dimezzamento delle riserve di cassa da circa 80 milioni di euro a 42. Per questo la Nzr sta valutando la possibilità di vendere il 15 per cento dei suoi diritti commerciali, e ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 1 aprile 2021) Alle la celebrein vendita, al 15%. È il tema del giorno nel primo paese al mondo a dichiararsi ‘Covid Free’. Ma gli effetti della pandemia si sono fatti sentire anche in Nuova Zelanda, da qui la necessità di reperire fondi per bilanci sempre più in difficoltà anche in ambito sportivo. E questo è il punto, perché il problema sta riguardando perfino un brand di successo, e un patrimonio nazionale, come gli All, la nazionale di rugby tre volte campione del mondo. Per il 2020 la federazione rugby neozelandese (Nzr) ha fatto sapere di aver avuto una perdita pari a una cifra tra i 35 e i 45 milioni di euro, preventivando quindi il dimezzamento delle riserve di cassa da circa 80 milioni di euro a 42. Per questo la Nzr sta valutando la possibilità dire il 15 per cento dei suoi diritti commerciali, e ...

