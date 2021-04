Golf, Matteo Manassero: doppio secondo posto conquistato. Sta tornando? (Di giovedì 1 aprile 2021) Dopo due prove molto convincenti avendo ottenuto due secondi posti consecutivi nelle prime due gare dell’Alps Tour, Matteo Manassero ha dimostrato di essere in gran forma. Continuerà con questi risultati tornado al top dove un talento come lui merita di essere? Due vittorie sfiorate nelle prime due uscite stagionali sempre sullo stesso percorso, quello dell’Acaya Golf Club, a Lecce. Il risultato per Matteo di -8 nella prima gara, il MIRA Golf Experience Acaya Open e di -11 nella seconda, il MIRA Golf Experience Acaya Open, dimostrano la grande qualità dimostrata nell’arco di sei giornate di gara. Considerando entrambe le gare Matteo Manassero ha consegnato cinque score su sei sotto al par, con l’unico neo per l’ultimo giro della prima gara che ha ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 1 aprile 2021) Dopo due prove molto convincenti avendo ottenuto due secondi posti consecutivi nelle prime due gare dell’Alps Tour,ha dimostrato di essere in gran forma. Continuerà con questi risultati tornado al top dove un talento come lui merita di essere? Due vittorie sfiorate nelle prime due uscite stagionali sempre sullo stesso percorso, quello dell’AcayaClub, a Lecce. Il risultato perdi -8 nella prima gara, il MIRAExperience Acaya Open e di -11 nella seconda, il MIRAExperience Acaya Open, dimostrano la grande qualità dimostrata nell’arco di sei giornate di gara. Considerando entrambe le gareha consegnato cinque score su sei sotto al par, con l’unico neo per l’ultimo giro della prima gara che ha ...

Ultime Notizie dalla rete : Golf Matteo Manassero superato all'ultimo Conclude al secondo posto il Mira Live the Soul Open GOLF Matteo Manassero è stato protagonista nel Mira Live the Soul Open, secondo torneo stagionale dell'Alps Tour, terzo circuito continentale. L'azzurro sul percorso dell'Acaya ha concluso in 69 colpi ...

Cortinametraggio 2021, ecco i vincitori ... 'Enrica Mura, Petra Valentini e Matteo Olivetti ci fanno veramente empatizzare con la loro ... la vela di una barca sopra un'onda del mare e il movimento dello swing del golf, ovvero le tre anime del ...

golf, Manassero 18 buche per la vittoria QUOTIDIANO.NET Augusta Women's, 1/o giro sospeso per pioggia Un forte temporale ferma il primo giro dell'Augusta National Women's Amateur cominciato in Georgia (Usa) con una buona prova delle cinque azzurre in gara, viste anche le difficili condizioni climatich ...

Golf, Alps Tour: in Puglia vince Margolis. Manassero ancora secondo A Vernole (Lecce) l’amateur francese Paul Margolis con un totale di 201 (67 68 66, -12) colpi ha vinto in volata il MIRA Live the Soul Open ...

