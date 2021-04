Gazzetta: Meret è tra i nomi seguiti dal Milan se Donnarumma non rinnova (Di giovedì 1 aprile 2021) La trattativa per il rinnovo di Gianluigi Donnarumma si prolunga da tempo per il Milan, che ancora non ha trovato un accordo col suo agente Mino Raiola. Per questo, la dirigenza rossonera comincia a guardarsi intorno, nel caso in cui dovesse dire addio al portiere. Ecco che in questo senso la società ha già una rosa di nomi, tra cui rientra anche Alex Meret, secondo La Gazzetta dello Sport. Sono Gollini dell’Atalanta, Musso dell’Udinese, Livakovic della Dinamo Zagabria e appunto il portiere del Napoli. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di giovedì 1 aprile 2021) La trattativa per il rinnovo di Gianluigisi prolunga da tempo per il, che ancora non ha trovato un accordo col suo agente Mino Raiola. Per questo, la dirigenza rossonera comincia a guardarsi intorno, nel caso in cui dovesse dire addio al portiere. Ecco che in questo senso la società ha già una rosa di, tra cui rientra anche Alex, secondo Ladello Sport. Sono Gollini dell’Atalanta, Musso dell’Udinese, Livakovic della Dinamo Zagabria e appunto il portiere del Napoli. L'articolo ilNapolista.

